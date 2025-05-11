Путин заявил о своем варианте мирного процесса: настроен на прямые переговоры РФ с Украиной

Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил с заявлением. Он сообщил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом.

Путин предложил украинским и российским делегациям встретиться в Стамбуле в четверг, 15 мая, и обсудить новые перемирия.

Он хочет возобновить прямые переговоры "без предварительных условий". Также Путин назвал так называемую “СВО” войной.

Кроме того, Путин заявил, что проведет разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу возможных прямых переговоров.

В то же время президент РФ не упомянул о 30-дневном перемирии, предложенном Украиной и европейскими партнерами вчера, 10 мая.

По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, делегация от РФ поедет в Стамбул. О ее составе будет объявлено позже.