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Путин заявил о своем варианте мирного процесса: настроен на прямые переговоры РФ с Украиной

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О 30-дневном перемирии упомянуто не было

Путин заявил о своем варианте мирного процесса: настроен на прямые переговоры РФ с Украиной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил с заявлением. Он сообщил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом.

Путин предложил украинским и российским делегациям встретиться в Стамбуле в четверг, 15 мая, и обсудить новые перемирия.

Он хочет возобновить прямые переговоры "без предварительных условий". Также Путин назвал так называемую “СВО” войной.

Кроме того, Путин заявил, что проведет разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу возможных прямых переговоров.

В то же время президент РФ не упомянул о 30-дневном перемирии, предложенном Украиной и европейскими партнерами вчера, 10 мая.

По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, делегация от РФ поедет в Стамбул. О ее составе будет объявлено позже.

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Источник:
УП
Опубликовал: Максим Кучер

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