"Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир": Трамп отреагировал на шаги Украины и России к миру

Американский президент Дональд Трамп после визита европейских лидеров в Киев и ночного выступления президента России Владимира Путина выступил с заявлением в соцсети Truth Social.

"Потенциально большой день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, если эта бесконечная "кровавая баня" наконец-то, надеемся, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы это произошло. США хочет сосредоточиться на Восстановлении и Торговле. Огромная неделя впереди!” – говорится в посте Трампа.

Однако он не отметил, ответом на что именно его обращение: заявление "коалиции решительных", речь Владимира Путина, или на два события одновременно.

Вчера, 19 мая, президент Украины Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер выступили с требованием прекратить огонь на 30 дней, начиная с 12 мая.

Президент России Владимир Путин именно на это обращение не отреагировал, но сегодня ночью заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.