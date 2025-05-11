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"Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир": Трамп отреагировал на шаги Украины и России к миру

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Говорит, что продолжит работать с обеими сторонами

"Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир": Трамп отреагировал на шаги Украины и России к миру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американский президент Дональд Трамп после визита европейских лидеров в Киев и ночного выступления президента России Владимира Путина выступил с заявлением в соцсети Truth Social.

"Потенциально большой день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, если эта бесконечная "кровавая баня" наконец-то, надеемся, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир.

Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы это произошло. США хочет сосредоточиться на Восстановлении и Торговле. Огромная неделя впереди!” – говорится в посте Трампа.

Однако он не отметил, ответом на что именно его обращение: заявление "коалиции решительных", речь Владимира Путина, или на два события одновременно.

Вчера, 19 мая, президент Украины Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер выступили с требованием прекратить огонь на 30 дней, начиная с 12 мая.

Президент России Владимир Путин именно на это обращение не отреагировал, но сегодня ночью заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

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Источник:
truthsocial
Опубликовал: Максим Кучер

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