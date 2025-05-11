"Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир": Трамп отреагировал на шаги Украины и России к миру
Говорит, что продолжит работать с обеими сторонами
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский президент Дональд Трамп после визита европейских лидеров в Киев и ночного выступления президента России Владимира Путина выступил с заявлением в соцсети Truth Social.
"Потенциально большой день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, если эта бесконечная "кровавая баня" наконец-то, надеемся, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир.
Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы это произошло. США хочет сосредоточиться на Восстановлении и Торговле. Огромная неделя впереди!” – говорится в посте Трампа.
Однако он не отметил, ответом на что именно его обращение: заявление "коалиции решительных", речь Владимира Путина, или на два события одновременно.
Вчера, 19 мая, президент Украины Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер выступили с требованием прекратить огонь на 30 дней, начиная с 12 мая.
Президент России Владимир Путин именно на это обращение не отреагировал, но сегодня ночью заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
Популярное сейчас
- "Ничего критического нет": Ашур объяснил, почему в матче с Динамо заменил легионера через 19 минут
- Проблемы Григорчука, надежда Черноморца, гол Миколенко. Главные новости за десятое мая
- "Я поаплодировал ему": Мойес – о решении арбитра не назначать пенальти за руку Миколенко
- Си Цзиньпин впервые призвал Путина к мирному соглашению с Украиной - Bloomberg
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО