Россияне ночью атаковали Украину 108 БПЛА. Сколько сбило ПВО?

Россияне с 2:00 11 мая атаковали Украину с воздуха. Для этого они использовали 108 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.

На этот раз дроны были запущены сразу с шести направлений: Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ., Приморск – ВОТ Запорожской обл., Гвардейское – ВОТ Крыма.

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 60 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны. 41 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий)”, – говорится в сообщении ПС ВСУ.

Известно, что из-за атаки россиян пострадала Сумская область.

Отметим, что впервые за три ночи армия РФ использовала для массовой атаки большое количество "шахедов". До этого она взяла два дня паузы.