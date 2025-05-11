Готова ли Украина встречаться? Зеленский ответил Путину о мирном предложении россиян

Президент Украины Владимир Зеленский ответил главе Кремля Владимиру Путину на его ночное заявление, которое прозвучало сегодня, 11 мая.

"Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня.

Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное – начиная с завтра, 12 мая, и Украина готова встречаться”, – написал президент в своих соцсетях.