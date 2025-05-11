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Готова ли Украина встречаться? Зеленский ответил Путину о мирном предложении россиян

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Все в мире уже очень давно этого ждали

Готова ли Украина встречаться? Зеленский ответил Путину о мирном предложении россиян

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский ответил главе Кремля Владимиру Путину на его ночное заявление, которое прозвучало сегодня, 11 мая.

"Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня.

Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное – начиная с завтра, 12 мая, и Украина готова встречаться”, – написал президент в своих соцсетях.

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Отметим, что Путин ничего не сказал о 30-дневном перемирии, предложенном лидерами ЕС вместе с Зеленским в Киеве. В то же время сообщил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

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Владимир Путин Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
Телеграм Володимира Зеленського
Опубликовал: Максим Кучер

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