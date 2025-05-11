Готова ли Украина встречаться? Зеленский ответил Путину о мирном предложении россиян
Все в мире уже очень давно этого ждали
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский ответил главе Кремля Владимиру Путину на его ночное заявление, которое прозвучало сегодня, 11 мая.
"Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня.
Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное – начиная с завтра, 12 мая, и Украина готова встречаться”, – написал президент в своих соцсетях.
Отметим, что Путин ничего не сказал о 30-дневном перемирии, предложенном лидерами ЕС вместе с Зеленским в Киеве. В то же время сообщил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
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