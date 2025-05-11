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Кривбасс – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Поединок за собственные амбиции

Кривбасс – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

ФК Кривбас

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Подопечные Юрия Вернидуба вернулись в серьезную борьбу за еврокубки. "Полесье" в пятницу потеряло очки, "Карпаты" сегодня сыграют с "Александрией", поэтому у "Кривбасса" есть шанс занять единоличное четвертое место. Для этого нужно обыграть "Колос", который еще не гарантировал себе сохранение прописки в элите, хотя очень к этому близок. Именно сегодняшних трех очков не хватает команде Костышина.

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Украинская Премьер-лига, 28 тур

11 мая, 13:00. "Горняк" (Кривой Рог)

Прямая трансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

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