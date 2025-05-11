Известно, на каких стадионах Александрия и Шахтер будут проводить еврокубковые матчи, - Источник
Неплохой вариант
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Известно, на каких стадионах "Александрия" и "Шахтер" будут проводить еврокубковые матчи.
По словам Telegram-канала BuckarooBanzai, клуб из Кировоградской области скорее всего будет играть на муниципальном стадионе в польской Тыхы.
Шахтер близок к соглашению со стадионом "Краковия".
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Муниципальный стадион Тыхы вмещает 15 050 болельщиков и является домашним для одноименного клуба, который играет в Дивизионе 1 польского чемпионата.
Стадион "Краковия" рассчитан на 15 016 болельщиков и является домашним для одноименного клуба, который играет в Экстраклясе.
Напомним, что "Шахтер" и "Александрия" гарантировали себе еврокубковые места в сезоне 2025/26.
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