Готовит Эюпспор к следующему сезону. Туран прокомментировал интерес Шахтера
А мог ли сказать что-то другое?
Gazete Oksijen
Главный тренер "Эюпспора" Арда Туран ответил на вопрос журналиста об интересе "Шахтера" к турецкому специалисту.
"Как и вы, я вижу и читаю все в прессе. Прямо сейчас я тренирую "Эюпспор" и пытаюсь подготовить план действий команды на следующий сезон.
Когда этот сезон будет завершен, то мы сядем вместе и все обсудим. У нас очень хорошая семейная структура клуба, мы доверяем друг другу. Я счастлив в "Эюпспоре", но посмотрим, что произойдет летом", - сказал Туран.
Напомним, ранее появлялась информация о встрече спортивного директора "Шахтера" Дарио Срны с Арда Тураном в Лондоне. Донецкий клуб это отрицал.
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Источник:beinsports.com.tr
Опубликовал: Виктор Иванчук
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