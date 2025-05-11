Готовит Эюпспор к следующему сезону. Туран прокомментировал интерес Шахтера

Главный тренер "Эюпспора" Арда Туран ответил на вопрос журналиста об интересе "Шахтера" к турецкому специалисту.

"Как и вы, я вижу и читаю все в прессе. Прямо сейчас я тренирую "Эюпспор" и пытаюсь подготовить план действий команды на следующий сезон.

Когда этот сезон будет завершен, то мы сядем вместе и все обсудим. У нас очень хорошая семейная структура клуба, мы доверяем друг другу. Я счастлив в "Эюпспоре", но посмотрим, что произойдет летом", - сказал Туран.