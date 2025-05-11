  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Готовит Эюпспор к следующему сезону. Туран прокомментировал интерес Шахтера

В тренде

Готовит Эюпспор к следующему сезону. Туран прокомментировал интерес Шахтера

Общие новости
Обновлено

А мог ли сказать что-то другое?

Готовит Эюпспор к следующему сезону. Туран прокомментировал интерес Шахтера

Gazete Oksijen

Новина українською

Главный тренер "Эюпспора" Арда Туран ответил на вопрос журналиста об интересе "Шахтера" к турецкому специалисту.

"Как и вы, я вижу и читаю все в прессе. Прямо сейчас я тренирую "Эюпспор" и пытаюсь подготовить план действий команды на следующий сезон.

Когда этот сезон будет завершен, то мы сядем вместе и все обсудим. У нас очень хорошая семейная структура клуба, мы доверяем друг другу. Я счастлив в "Эюпспоре", но посмотрим, что произойдет летом", - сказал Туран.

Напомним, ранее появлялась информация о встрече спортивного директора "Шахтера" Дарио Срны с Арда Тураном в Лондоне. Донецкий клуб это отрицал.

По теме
yellow-arrow
Второе место против пятого. Карпаты и Александрия объявили составы на матч
yellow-arrow
Борьба за медали продолжается. Попал ли в старт Хайдука украинский нападающий Русин?
yellow-arrow
Известно, на каких стадионах Александрия и Шахтер будут проводить еврокубковые матчи, - Источник
Арда Туран Шахтер (Донецк) Эюпспор (Турция)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
beinsports.com.tr
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости