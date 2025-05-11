Трамп требует от Украины немедленно согласиться на встречу с россиянами в Турции. Зеленский отреагировал

Президент США Дональд Трамп опубликовал новое сообщение, в котором требует от Украины согласиться на встречу с Россией в Турции. Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Украиной в Стамбуле в четверг, 15-го мая.

"Президент России Путин не хочет заключать Соглашение о прекращении огня с Украиной, зато стремится встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное завершение бойни. Украина должна НЕМЕДЛЕННО согласиться на это. По крайней мере, она сможет выяснить, есть ли возможность заключить соглашение, и если нет - европейские лидеры и США будут знать, где все стоят, и будут действовать соответственно! Я начинаю сомневаться, что Украина заключит соглашение с Путиным, который слишком занят празднованием победы во Второй мировой войне - войне, которую не удалось бы выиграть (даже близко!), если бы не Соединенные Штаты Америки. Проведите встречу немедленно!", - написал Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на заявление Путина, заявив, что будет ждать его в Стамбуле лично.

"Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня - полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут", - написал Зеленский.

Вчера, 10-го мая, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступили с требованием прекратить огонь на 30 дней, начиная с 12-го мая.