Когда в национальную сборную? Смоляков рассказал, как ему играется в Лос-Анджелесе и может ли составить конкуренцию Миколенко

Защитник молодежной сборной Украины и клуба "Лос-Анджелес" Артем Смоляков рассказал об адаптации в Америке и команде. Также ответил, мог бы играть в национальной сборной Украины.

- Как происходит адаптация в "Лос-Анджелесе"? Удалось ли тебе уже полностью освоить новые условия?

- Все хорошо. Я думаю, что адаптация прошла где-то на 70-80%, поэтому сейчас мне нужно только доказывать все на поле.

- Какая у тебя сейчас ситуация в клубе? Почему в последнее время не выходишь на поле? Нет ли травм или повреждений?

- Такие решения принимает тренер, я делаю от себя все необходимое, но так решает он. Травм или повреждений у меня нет, я в хорошей форме.

- Возможно, причина в конкуренции? Что ты можешь сказать об игроках, которые играют на твоей позиции?

- Здесь очень сильные и конкурентоспособные футболисты и для команды это большой плюс, ведь каждый из них хочет прогрессировать и играть в стартовом составе.

- Какие у тебя сейчас отношения с главным тренером "Лос-Анджелеса"? Дает ли он тебе лично советы и наставления?

- Да, дает установки на матчи, которые все должны выполнять. Часто с ним общаюсь, у нас были совместные теории, где он показывал, как нам играть на поле, но немного больше все-таки общаюсь с его помощником.

- Довольны ли в команде выступлениями этого сезона?

- К сожалению, мы вылетели из Кубка, это было очень обидно, но мы движемся дальше. У нас будет шанс попасть на Клубный чемпионат мира и, конечно, мы движемся в этом направлении.

- По КЧМ: что говорят в команде о такой возможности? И какие у тебя мысли о том, что Лос-Анджелес может сыграть в таком турнире?

- Ну пока никаких таких комментариев не было, ведь только недавно стало известно об этом и только обсуждали о дате, когда состоится этот матч. Что касается моих мыслей, то я считаю, что сыграть на таком турнире это очень круто, но честно говоря не знаю, когда он будет происходить, ведь я могу быть вызван в молодежную сборную на чемпионат Европы U-21.

- Насколько понимаю, с большой вероятностью ты будешь вызван в молодежную сборную на Евро. Какие у тебя мысли по этому турниру? Какие цели?

- Какие-то цели нам не озвучивали, но все ребята хотят выиграть этот турнир. Прошлого поколения очень классно играли на Евро U-21, поэтому мы тоже постараемся добиться успеха. Главное, полностью отдаваться в каждом матче.

- Какие мысли у тебя о конкуренции в сборной Украины на своей позиции?

- Конечно, там очень сильные футболисты. Если брать во внимание Виталия Миколенко, то он играет в одном из сильнейших чемпионатов. И я думаю, что когда начну стабильно играть в команде, то у меня тоже появится возможность перейти в какой-то топовый чемпионат и конкурировать с ним на максимум.