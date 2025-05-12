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Семь голов в матче Барселоны с Реалом, Карпаты победили Александрию, неудача Кривбасса. Главные новости за 11 мая

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А также поражения Челси и Манчестер Юнайтед и еврокубковые города клубов УПЛ

Семь голов в матче Барселоны с Реалом, Карпаты победили Александрию, неудача Кривбасса. Главные новости за 11 мая

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 11 мая

Барселона победила Реал и сделала шаг к чемпионству

Команда Ханси Флика в очередной раз победила мадридский "Реал" в сезоне 2024/25. На этот раз Эль Класико проходил на поле "Барселоны", и хозяева проигрывали 0:2 после дубля Мбаппе. Однако еще в первом тайме Рафинья (дважды), Ямаль и Гарсия забили голы в ответ. После перерыва "Реал" ответил лишь еще одним мячом Мбаппе – 4:3. Преимущество "Барселоны" над "Реалом" составляет семь очков за три тура до финиша.

Карпаты добыли важные три очка в игре с Александрией

"Александрия" не воспользовалась потерей очков "Динамо" и "Шахтера" и сама проиграла львовским "Карпатам". Вторая команда УПЛ вела во Львове после удара Кампуша, однако "Карпатам" удалось отыграться в конце встречи. Сначала Чачуа заработал пенальти, который реализовал Краснопир, а на 90+5 минуте сам Чачуа принес победу львовянам своим точным ударом – 2:1. "Карпаты" вышли на чистое четвертое место, "Александрия" отстает от "Динамо" на пять очков за два тура до финиша.

Колос обеспечил себе место в УПЛ после победы над Кривбассом

"Кривбасс" довольно неожиданно уступил на своем поле "Колосу", который еще совсем недавно был близок к зоне вылета. Матч прерывался из-за тревог, но все же был доигран и завершился минимальной победой "Колоса" – 1:0 (гол Теллеса). "Колос" обеспечил себе место в элите, "Кривбасс" отстает в борьбе за еврокубки.

Ливерпуль и Арсенал сыграли результативную ничью

"Арсенал" устроил чемпионский коридор "Ливерпулю", а затем провел крайне невыразительный первый тайм, пропустив дважды (Гакпо и Диас). Однако в перерыве Микелю Артете все же удалось разбудить свою команду, и "Арсенал" отыгрался – 2:2 (голы Мартинелли и Мерино). "Арсенал" остается вторым с 68 очками, Зинченко провел на поле менее десяти минут.

Ньюкасл победил Челси, очередное поражение Манчестер Юнайтед

Также в воскресенье важную победу одержал "Ньюкасл", переиграв в битве за место в Лиге чемпионов "Челси" (2:0). По голу забили Тонали и Гимарайнш. Финалисты Лиги Европы "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проиграли соответственно "Кристал Пэлас" (0:2) и "Вест Хэму" (0:2), и продолжают занимать 16 и 17 места.

Шахтер и Александрия будут играть еврокубковые матчи в Польше

"Александрия" скорее всего будет играть на муниципальном стадионе в польском городе Тихи, а "Шахтер" в городе Краков на стадионе "Краковия", сообщает журналист Петр Слонка.

Интер приблизился к Наполи в борьбе за Скудетто

В воскресенье свои матчи провели два лидера Серии А. И если “Интер” уверенно в своей игре разобрался с “Торино” (2:0), то “Наполи” упустил важную победу в домашнем матче с “Дженоа” (2:2). За два тура до финиша сезона “Наполи” опережает “Интер” на одно очко.

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