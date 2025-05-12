Семь голов в матче Барселоны с Реалом, Карпаты победили Александрию, неудача Кривбасса. Главные новости за 11 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 11 мая

Команда Ханси Флика в очередной раз победила мадридский "Реал" в сезоне 2024/25. На этот раз Эль Класико проходил на поле "Барселоны", и хозяева проигрывали 0:2 после дубля Мбаппе. Однако еще в первом тайме Рафинья (дважды), Ямаль и Гарсия забили голы в ответ. После перерыва "Реал" ответил лишь еще одним мячом Мбаппе – 4:3. Преимущество "Барселоны" над "Реалом" составляет семь очков за три тура до финиша.

"Александрия" не воспользовалась потерей очков "Динамо" и "Шахтера" и сама проиграла львовским "Карпатам". Вторая команда УПЛ вела во Львове после удара Кампуша, однако "Карпатам" удалось отыграться в конце встречи. Сначала Чачуа заработал пенальти, который реализовал Краснопир, а на 90+5 минуте сам Чачуа принес победу львовянам своим точным ударом – 2:1. "Карпаты" вышли на чистое четвертое место, "Александрия" отстает от "Динамо" на пять очков за два тура до финиша.

"Кривбасс" довольно неожиданно уступил на своем поле "Колосу", который еще совсем недавно был близок к зоне вылета. Матч прерывался из-за тревог, но все же был доигран и завершился минимальной победой "Колоса" – 1:0 (гол Теллеса). "Колос" обеспечил себе место в элите, "Кривбасс" отстает в борьбе за еврокубки.

"Арсенал" устроил чемпионский коридор "Ливерпулю", а затем провел крайне невыразительный первый тайм, пропустив дважды (Гакпо и Диас). Однако в перерыве Микелю Артете все же удалось разбудить свою команду, и "Арсенал" отыгрался – 2:2 (голы Мартинелли и Мерино). "Арсенал" остается вторым с 68 очками, Зинченко провел на поле менее десяти минут.

Также в воскресенье важную победу одержал "Ньюкасл", переиграв в битве за место в Лиге чемпионов "Челси" (2:0). По голу забили Тонали и Гимарайнш. Финалисты Лиги Европы "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проиграли соответственно "Кристал Пэлас" (0:2) и "Вест Хэму" (0:2), и продолжают занимать 16 и 17 места.

"Александрия" скорее всего будет играть на муниципальном стадионе в польском городе Тихи, а "Шахтер" в городе Краков на стадионе "Краковия", сообщает журналист Петр Слонка.