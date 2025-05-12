Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих

10 и 11 мая Украинская ассоциация футбола в рамках социального проекта "Лига Дужих" провела Весенний кубок - второй официальный турнир по ампфутболу. Мероприятие прошло в Киеве на стадионе НТК им. Виктора Банникова.

Ампфутбол - это вид футбола для игроков с ампутированной конечностью или нарушением ее функций. Команды играют по семь человек: шесть полевых игроков (с ампутацией ноги) и вратарь (с ампутацией руки). Полевые игроки передвигаются на костылях без протезов, а вратари - без костылей. Матч длится два тайма по 15 минут (или по 25 — в зависимости от турнира) с десятиминутным перерывом. Игра проходит на поле уменьшенного размера, а правила адаптированы для максимальной безопасности.

Ампфутбол — это не только про соревнования, но и про восстановление и поддержку. Он дает возможность почувствовать внимание общества и продолжить активно участвовать в жизни, несмотря на трудности.

За главный трофей Весеннего Кубка соревновались восемь ампфутбольных команд из Киева, Львова, Черкасс, Винницы, Днепра, Харькова и Луцка. Из них:

"Буревей" Киевщина, "Шахтер Стальные", "Покрова АМП", "Покрова-2 АМП", МСК "Днепр" - Суперлига (опытные команды);

ФК "Крестоносцы" (Луцк), ФК АМП "Винница" и "Днепр Честь, Несокрушимые" — Первая лига (дебютанты).

Следовательно, турнир был разделен на два дивизиона - Суперлигу и Первую лигу. Команды играли групповой этап по однокруговой системе. По его итогам две лучшие команды из каждой лиги выходили в финал, где и определяли победителя.

В решающем матче Первой лиги "Крестоносцы" из Луцка переиграли "Днепр Честь, Несокрушимые" со счетом 3:1. А вот победителем Суперлиги стал представитель Львова "Покрова АМП", которые уверенно победили "Шахтер Стальные" - 3:0.

Лучшим бомбардиром турнира стал Дмитрий Щегельский из "Покрова АМП" — он забил 5 голов. Однако главным талисманом этой команды является Михаил Палий, самый младший член клуба. Вместе с ампфутболистами 10-летний Михайлик получил золотую медаль Суперлиги, став символом единства и поддержки. Теперь его ждёт ещё одно яркое событие: он отправится в Мюнхен на финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером", который состоится 31 мая. Он будет среди детей, которым предстоит вывести команды на поле перед началом поединка. Это уникальная возможность, о которой мечтают миллионы юных болельщиков по всему миру.

О том, что происходило на финальных матчах, видела и фиксировала корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

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