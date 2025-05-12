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Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих

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Определены победители Первой лиги и Суперлиги

Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

10 и 11 мая Украинская ассоциация футбола в рамках социального проекта "Лига Дужих" провела Весенний кубок - второй официальный турнир по ампфутболу. Мероприятие прошло в Киеве на стадионе НТК им. Виктора Банникова.

Ампфутбол - это вид футбола для игроков с ампутированной конечностью или нарушением ее функций. Команды играют по семь человек: шесть полевых игроков (с ампутацией ноги) и вратарь (с ампутацией руки). Полевые игроки передвигаются на костылях без протезов, а вратари - без костылей. Матч длится два тайма по 15 минут (или по 25 — в зависимости от турнира) с десятиминутным перерывом. Игра проходит на поле уменьшенного размера, а правила адаптированы для максимальной безопасности.

Ампфутбол — это не только про соревнования, но и про восстановление и поддержку. Он дает возможность почувствовать внимание общества и продолжить активно участвовать в жизни, несмотря на трудности.

За главный трофей Весеннего Кубка соревновались восемь ампфутбольных команд из Киева, Львова, Черкасс, Винницы, Днепра, Харькова и Луцка. Из них:

  • "Буревей" Киевщина, "Шахтер Стальные", "Покрова АМП", "Покрова-2 АМП", МСК "Днепр" - Суперлига (опытные команды);
  • ФК "Крестоносцы" (Луцк), ФК АМП "Винница" и "Днепр Честь, Несокрушимые" — Первая лига (дебютанты).

Следовательно, турнир был разделен на два дивизиона - Суперлигу и Первую лигу. Команды играли групповой этап по однокруговой системе. По его итогам две лучшие команды из каждой лиги выходили в финал, где и определяли победителя.

В решающем матче Первой лиги "Крестоносцы" из Луцка переиграли "Днепр Честь, Несокрушимые" со счетом 3:1. А вот победителем Суперлиги стал представитель Львова "Покрова АМП", которые уверенно победили "Шахтер Стальные" - 3:0.

Лучшим бомбардиром турнира стал Дмитрий Щегельский из "Покрова АМП" — он забил 5 голов. Однако главным талисманом этой команды является Михаил Палий, самый младший член клуба. Вместе с ампфутболистами 10-летний Михайлик получил золотую медаль Суперлиги, став символом единства и поддержки. Теперь его ждёт ещё одно яркое событие: он отправится в Мюнхен на финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером", который состоится 31 мая. Он будет среди детей, которым предстоит вывести команды на поле перед началом поединка. Это уникальная возможность, о которой мечтают миллионы юных болельщиков по всему миру.

О том, что происходило на финальных матчах, видела и фиксировала корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

Фотогалерея

Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 1Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 2Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 3Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 4Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 5Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 6Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 7Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 8Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 9Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 10Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 11Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 12Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 13Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 14Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 15Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 16Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 17Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 18Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 19Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 20Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 21Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 22Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 23Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 24Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 25Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 26Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 27Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 28Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 29Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 30Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 31Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 32Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 33Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 34Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 35Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 36Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 37Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 38Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 39Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 40Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 41Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 42Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 43Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 44Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 45Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 46Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 47Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 48Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 49Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 50Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 51Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 52Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 53Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 54Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 55Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 56Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 57Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 58Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 59Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 60Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 61Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 62Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 63Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 64Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 65Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 66Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 67Не просто игра, а проявление силы духа. Как прошел Весенний Кубок Лиги Дужих - фото 68
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