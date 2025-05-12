Более 400 единиц техники. Генштаб опубликовал обновленные потери российских войск
Хорошие показатели
Фото: Евгений Завгородний
В течение суток Россия потеряла 1170 военных, 8 танков, 27 бронемашин, 48 артсистем и 3 системы ПВО.
Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 967060 (+1170) человек ликвидировано
- танков - 10800 (+8)
- боевых бронированных машин - 22473 (+27)
- артиллерийских систем - 27718 (+48)
- РСЗО - 1381 (0)
- средства ПВО - 1162 (+3)
- самолетов - 372 (0)
- вертолетов - 335 (0)
- БПЛА оперативно- тактического уровня - 35678 (+141)
- крылатые ракеты - 3197 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 48118 (+171)
- специальная техника - 3884 (+6)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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