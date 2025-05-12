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Более 400 единиц техники. Генштаб опубликовал обновленные потери российских войск

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Более 400 единиц техники. Генштаб опубликовал обновленные потери российских войск

Фото: Евгений Завгородний

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В течение суток Россия потеряла 1170 военных, 8 танков, 27 бронемашин, 48 артсистем и 3 системы ПВО.

Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 967060 (+1170) человек ликвидировано
  • танков - 10800 (+8)
  • боевых бронированных машин - 22473 (+27)
  • артиллерийских систем - 27718 (+48)
  • РСЗО - 1381 (0)
  • средства ПВО - 1162 (+3)
  • самолетов - 372 (0)
  • вертолетов - 335 (0)
  • БПЛА оперативно- тактического уровня - 35678 (+141)
  • крылатые ракеты - 3197 (0)
  • корабли / катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 48118 (+171)
  • специальная техника - 3884 (+6)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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