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Британия проведет важную встречу в поддержку Украины. Кто будет присутствовать?

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Британия проведет важную встречу в поддержку Украины. Кто будет присутствовать?

Getty Images / Global Images Ukraine

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В понедельник министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми примет европейских коллег для обсуждения усиления оборонного сотрудничества и поддержки Украины. Об этом пишет Reuters.

На встрече будут присутствовать представители Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и ЕС.

"Вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, касается не только будущего Украины - он является экзистенциальным для Европы в целом", - отметил Лемми.

Также британский министр планирует объявить о новых санкциях, направленных против субъектов, которые поддерживают российское вторжение в Украину.

Напомним, 10 мая в Киеве состоялась встреча лидеров "коалиции желающих" при участии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

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Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Бураков

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