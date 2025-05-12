Британия проведет важную встречу в поддержку Украины. Кто будет присутствовать?
Прозвучат важные заявления
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В понедельник министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми примет европейских коллег для обсуждения усиления оборонного сотрудничества и поддержки Украины. Об этом пишет Reuters.
На встрече будут присутствовать представители Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и ЕС.
"Вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, касается не только будущего Украины - он является экзистенциальным для Европы в целом", - отметил Лемми.
Также британский министр планирует объявить о новых санкциях, направленных против субъектов, которые поддерживают российское вторжение в Украину.
Напомним, 10 мая в Киеве состоялась встреча лидеров "коалиции желающих" при участии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
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