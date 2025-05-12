Россия запустила ночью более 100 БПЛА. Как справилось ПВО?
Столько же, сколько и за прошлую
Фото: GeneralStaff.ua
В ночь на 12 мая противник запустил 108 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 55 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. 30 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Одесская, Николаевская, Донецкая и Житомирская области.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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