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Россия запустила ночью более 100 БПЛА. Как справилось ПВО?

Общие новости

Столько же, сколько и за прошлую

Россия запустила ночью более 100 БПЛА. Как справилось ПВО?

Фото: GeneralStaff.ua

Новина українською

В ночь на 12 мая противник запустил 108 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 55 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. 30 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Одесская, Николаевская, Донецкая и Житомирская области.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков

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