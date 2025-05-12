"С**а, ну мне 40 лет, я бегаю". Милевский и Кополовец разнесли партнеров в раздевалке
Есть страсть даже после завершения профессиональной карьеры
IGNIS
IGNIS победил ULTIMATE в товарищеском матче медиаклубов со счетом 4:2 в серии буллитов.
После игры бывшие игроки чемпионата Украины Артем Милевский и Михаил Кополовец в жесткой форме высказали претензии одноклубникам в IGNIS в раздевалке.
"Не можете, б***ь, играть, то бегайте, отбирайте и отдавайте мячи тому, кто умеет. Жестко надо играть в моментах, потеряли, пошли в отбор. С**а, мне 40 лет, а я бегаю и пытаюсь забрать мяч. Вы, б***ь, стоите и курите на футбольном поле", - сказал Милевский.
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"А знаете что, пацаны? Потому что все расслаблены. Хи-хи! Я на поле, я чувствую вас, я смотрю за вами. Вы стоите бл*ть расслабленные, вы не хотите выигрывать. Мне 41 год и я хочу выиграть, а вам 20, и вы к этой команде относиться очень так, смеху*очки.
Такое ощущение, что вам всем по*уй, пацаны. Я приехал из Ужгорода и я хочу выиграть, пацаны. Я вчера бл*ть ехал 300 км до Львова и 800 км до Киева, я хочу выиграть этот матч", - добавил в более спокойной форме Кополовец.
На данный момент IGNIS продолжает подготовку к медиафутбольному турниру UA Steel.
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