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Полесье уволило Ашура, победа Ингульца. Главные новости за 12 мая

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А также назначение Анчелотти

Полесье уволило Ашура, победа Ингульца. Главные новости за 12 мая

Getty Images / Global Images Ukraine

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 12 мая

Ингулец вырывает победу у Левого Берега

В последнем матче 28-го тура УПЛ встречались команды, которые продолжают борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. В конце первого тайма после шикарного удара Лосенко "Ингулец" вышел вперед. В середине второй половины встречи Сидней сравнял счет - 1:1. В компенсированное время три очка команде Кобина принес Фарасеенко. Таким образом, "Левый Берег" опускается в зону прямого вылета.

Клуб УПЛ уволил главного тренера

"Полесье" объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Имадом Ашуром и его штабом. Отмечается, что такое решение стало предметом внутреннего анализа руководства. По его результатам было принято решение о завершении сотрудничества со всем тренерским штабом первой команды. До завершения сезона исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Александрович Максимов, который ранее работал тренером юношеской команды U-19.

Карло Анчелотти - новый главный тренер сборной Бразилии

В понедельник, 12-го мая, Федерация футбола Бразилии (CBF) официально сообщила о том, что новым главным тренером местной национальной сборной станет Карло Анчелотти.

"Величайшую национальную команду в истории футбола возглавит самый успешный тренер в мире. Карло Анчелотти, что является синонимом исторических достижений, будет готовить сборную Бразилии к участию в чемпионате мира 2026 года во время двух следующих матчей против Эквадора и Парагвая. Это больше, чем стратегический шаг. Это заявление миру о том, что мы решительно настроены вернуть себе самое высокое место на пьедестале. Вместе мы напишем новую славную историю для бразильского футбола», - сказал Эдналдо Родригес, президент CBF.

Полесье отстранило от работы менеджера и шеф-скаута

Житомирский клуб отстранил от исполнения обязанностей операционного менеджера Ивана Трубочкина и шеф-скаута клуба Анатолия Волкова, сообщает официальный сайт житомирян. В рамках клуба продолжается внутреннее расследование. До завершения проверки указанные работники временно отстранены от любой деятельности, связанной с "Полесьем", и выполнения должностных обязанностей.

Яцык летом отправится на сборы с Динамо - Журналист

Полузащитник "Динамо" Александр Яцык, который сейчас выступает на правах аренды в "Заре", летом поедет на сборы в составе киевского клуба. Об этом сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"Александр Яцык, скорее всего, поедет на сбор первый летний сбор вместе с "Динамо". И там Шовковский уже будет решать, нужен ли он и что делать, потому что мы все понимаем, что там повышенная конкуренция в среднем звене", - заявил журналист.

Основные игроки Шахтера вернулись в общую группу

Три основных игрока "Шахтера" - голкипер Дмитрий Ризнык, защитник Николай Матвиенко и хавбек Георгий Судаков - вернулись в строй после травм и в общей группе к предстоящему финалу Кубка Украины с "Динамо".

Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба. Все трое пропустили последние матчи донецкой команды из-за травм.

Известный инсайдер рассказал, когда Хаби Алонсо возглавит Реал

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил слухи о том, что Хаби Алонсо возглавит мадридский "Реал" этим летом. По его информации, молодой испанский специалист начнет свою работу в королевском клубе уже в июне. Отмечается, что руководство "сливочных" договорилось с 43-летним Алонсо относительно контракта до 2028 года.

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