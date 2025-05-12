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ЕС предоставит Украине еще почти миллиард евро за счет активов России. Куда пойдет эта сумма?

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ЕС предоставит Украине еще почти миллиард евро за счет активов России. Куда пойдет эта сумма?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Европейский Союз выделит дополнительные €900 млн из замороженных активов России на закупку оружия и боеприпасов для Украины.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря Внешней службы ЕС Чарльз Фрис.

"На прошлой неделе во Львове были подписаны контракты, и теперь деньги будут инвестированы в передовые технологии украинской оборонной промышленности, например, производство беспилотников и ракет. Таким образом, ЕС выделил в целом €3,3 млрд на поддержку Украины и ее оборонной промышленности", - отметил Фрис.

После начала полномасштабного вторжения в Украину западные государства заморозили около 300 млрд долларов, которые принадлежат Центральному банку РФ.

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Источник:
Інтерфакс-Україна
Опубликовал: Александр Бураков

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