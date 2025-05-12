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Правительство ФРГ: Путин должен до конца дня ответить на предложение о прекращении огня, иначе будут санкции

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"Время идет" (с)

Правительство ФРГ: Путин должен до конца дня ответить на предложение о прекращении огня, иначе будут санкции

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Представитель правительства Германии Стефан Корнелиус предупредил, что диктатор Путин должен ответить на предложение о прекращении огня в Украине до конца дня. Если этого не будет, то против РФ введут новые санкции.

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Об этом пишет The Guardian.

Россия должна до конца понедельника согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине, иначе ей грозят новые санкции, говорится в материале.

По словам спикера, "время идет".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

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