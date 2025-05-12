Кремль: Путин четко обозначил позицию относительно переговоров с Украиной. Язык ультиматумов неприемлем для Москвы
Реакция из Кремля на инициативу о переговорах
фото из свободных источников
Российский президент Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий.
В этом уверяет пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информируют российские СМИ.
Он также настаивает, что подход Путина уже якобы поддержали лидеры ряда государств, в частности американский президент Дональд Трамп.
"Мы настроены на серьезный поиск путей урегулирования", - добавил Песков.
"Язык ультиматумов неприемлем для Москвы. С Россией на таком языке невозможно разговаривать", - также убеждает он.
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