Трамп сорвал санкционные планы Европы из-за призыва к прямым переговорам, - The Guardian
Европейские лидеры хотели убедить президента США, что Путин тянет время
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Призыв Дональда Трампа к Украине согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина и немедленно начать мирные переговоры в Турции сорвал серьезные планы Европы убедить США ввести новые санкции против Москвы за отказ от 30-дневного прекращения огня.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на европейских дипломатов.
Отмечается, что премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск приехали в Киев 10 мая, чтобы надавить на Трампа.
Они хотели убедить президента США: Путин тянет время, а у США нет политического выбора, кроме как ввести жесткие экономические санкции против России.
В издании отметили: Владимир Зеленский не имел другого выбора, как принять приглашение российского президента Владимира Путина на переговоры в Стамбуле 15 мая из-за страха обидеть Трампа.
Путин же предложил переговоры, чтобы не оттолкнуть президента США и не допустить роста европейского давления на Трампа относительно более жестких санкций. Западные дипломаты при этом не считают, что Трамп действует в сговоре с Кремлем.
Дополнительные санкции США против России имели бы не только экономическое влияние, но и политически доказали бы, что Трамп видит Путина как препятствие в урегулировании войны в Украине.
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