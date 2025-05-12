Трамп заявил, что верит в то, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня
Трамп говорит, что мог бы поехать в Стамбул, где 15 мая может состояться потенциальная встреча
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский лидер Дональд Трамп считает, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины.
Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
Трамп говорит, что мог бы поехать в Стамбул, где 15 мая может состояться потенциальная встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
"Думаю, такая возможность появится, если я буду считать, что что-то может произойти. Что это будет важно для соглашения. Россия должна согласиться на это перемирие", - отметил он.
По его словам, администрация США "очень упорно работает над тем, чтобы увидеть, сможет ли она положить конец кровопролитию".
Трамп также заявил о "ощущении, что они (в России. - Ред.) согласятся" на 30-дневное безусловное прекращение огня, которое Кремль до сих пор отвергал.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский президент Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
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