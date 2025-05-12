  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трамп заявил, что верит в то, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня

В тренде

Трамп заявил, что верит в то, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня

Общие новости
Обновлено

Трамп говорит, что мог бы поехать в Стамбул, где 15 мая может состояться потенциальная встреча

Трамп заявил, что верит в то, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины.

Читайте такжеТрамп сорвал санкционные планы Европы из-за призыва к прямым переговорам, - The Guardian

Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Трамп говорит, что мог бы поехать в Стамбул, где 15 мая может состояться потенциальная встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"Думаю, такая возможность появится, если я буду считать, что что-то может произойти. Что это будет важно для соглашения. Россия должна согласиться на это перемирие", - отметил он.

По его словам, администрация США "очень упорно работает над тем, чтобы увидеть, сможет ли она положить конец кровопролитию".

Трамп также заявил о "ощущении, что они (в России. - Ред.) согласятся" на 30-дневное безусловное прекращение огня, которое Кремль до сих пор отвергал.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

По теме
yellow-arrow
Трамп сорвал санкционные планы Европы из-за призыва к прямым переговорам, - The Guardian
yellow-arrow
Михайленко и Динамо: формула роста
yellow-arrow
Шахтер - Динамо: Прогноз букмекеров, кто является фаворитом финала Кубка Украины?
Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости