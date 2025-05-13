  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб подытожил потери российской армии в войне с Украиной

В тренде

Генштаб подытожил потери российской армии в войне с Украиной

Общие новости

Более 300 единиц техники

Генштаб подытожил потери российской армии в войне с Украиной

Генштаб

Новина українською

За минувшие сутки Россия потеряла 1070 военных, 2 танка, 14 бронемашин, 62 артсистемы и 100 дронов.

Об этом пишет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 968130 (+1070) человек ликвидировано
  • танков - 10802 (+2)
  • боевых бронированных машин - 22487 (+14)
  • артиллерийских систем - 27780 (+62)
  • РСЗО - 1381 (0)
  • средства ПВО - 1162 (0)
  • самолетов - 372 (0)
  • вертолетов - 335 (0)
  • БПЛА оперативно- тактического уровня - 35778 (+100)
  • крылатые ракеты - 3197 (0)
  • корабли / катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 48256 (+138)
  • специальная техника - 3884 (0)
По теме
yellow-arrow
Силы ПВО сбили ночью все беспилотники, летевшие на Украину
yellow-arrow
В Германии сделали заявление относительно передачи ракет Taurus для Украины
yellow-arrow
Полесье уволило Ашура, победа Ингульца. Главные новости за 12 мая
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости