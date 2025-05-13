Генштаб подытожил потери российской армии в войне с Украиной
Более 300 единиц техники
Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла 1070 военных, 2 танка, 14 бронемашин, 62 артсистемы и 100 дронов.
Об этом пишет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 968130 (+1070) человек ликвидировано
- танков - 10802 (+2)
- боевых бронированных машин - 22487 (+14)
- артиллерийских систем - 27780 (+62)
- РСЗО - 1381 (0)
- средства ПВО - 1162 (0)
- самолетов - 372 (0)
- вертолетов - 335 (0)
- БПЛА оперативно- тактического уровня - 35778 (+100)
- крылатые ракеты - 3197 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 48256 (+138)
- специальная техника - 3884 (0)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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