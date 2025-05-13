В Германии сделали заявление относительно передачи ракет Taurus для Украины
Тактика поменялась
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Новое правительство Германии больше не будет обсуждать публично возможную передачу украинской армии дальнобойных ракет Taurus.
Об этом заявил представитель федерального правительства Штефан Корнелиус.
"Мы не будем больше комментировать любые планы по поставкам крылатых ракет Taurus.
Все еще должна быть информация о том, какое оружие и боеприпасы мы поставляем. Это отличается от таких деталей, как количество определенных управляемых ракет. Эта информация не так важна для общественности, но Россия может сделать из нее выводы", - цитирует Корнелиуса Tagesschau.
В то же время в Минобороны Германии считают "переоцененным", когда все внимание сосредоточено только на одной системе вооружений.
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