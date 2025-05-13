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Силы ПВО сбили ночью все беспилотники, летевшие на Украину

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Силы ПВО сбили ночью все беспилотники, летевшие на Украину

LB.ua

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 13 мая российские войска атаковали 10 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Район запуска - город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае.

По данным Воздушных Сил ВСУ, все 10 дронов противника успешно сбиты противовоздушной обороной.

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