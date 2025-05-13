Силы ПВО сбили ночью все беспилотники, летевшие на Украину
Круглая цифра
LB.ua
В ночь на 13 мая российские войска атаковали 10 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Район запуска - город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае.
По данным Воздушных Сил ВСУ, все 10 дронов противника успешно сбиты противовоздушной обороной.
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