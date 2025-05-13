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В ОП рассказали, при каких условиях Украина может снять запрет на переговоры с Путиным

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В ОП рассказали, при каких условиях Украина может снять запрет на переговоры с Путиным

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский не будет встречаться во время возможных переговоров в Стамбуле ни с кем другим, кроме российского лидера Владимира Путина.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Президент не может встречаться... Мы же понимаем конструкцию власти в России. И понятно, что даже люди с формальным статусом министров вряд ли уполномочены принимать те или иные решения. Принимать решение о продолжении или остановке войны может только Путин. Ну может там есть еще небольшой круг вокруг него, который обсуждает сколько и кого надо еще убить. Но это точно не Мединский, Лавров, Шойгу или кто-то другой.

Также Подоляк ответил на вопрос, отменит ли Украина запрет на переговоры с Путиным, если последний приедет в столицу Турции.

"Я думаю, что будут внесены изменения в это решение Совета национальной безопасности и обороны. И если мы будем выходить на подписание какого-то юридически выверенного документа - я думаю, что будут внесены юридические коррективы... Здесь юридически просто будет внести решение СНБО, будут приняты необходимые юридические регламентные нормы".

Напомним, Путин предложил прямые переговоры с Украиной в Турции в четверг, 15 мая. Позже Зеленский объявил, что в этот день будет ждать его лично.

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Источник:
The Breakfast Show
Опубликовал: Александр Бураков

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