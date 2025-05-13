В ОП рассказали, при каких условиях Украина может снять запрет на переговоры с Путиным
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский не будет встречаться во время возможных переговоров в Стамбуле ни с кем другим, кроме российского лидера Владимира Путина.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Президент не может встречаться... Мы же понимаем конструкцию власти в России. И понятно, что даже люди с формальным статусом министров вряд ли уполномочены принимать те или иные решения. Принимать решение о продолжении или остановке войны может только Путин. Ну может там есть еще небольшой круг вокруг него, который обсуждает сколько и кого надо еще убить. Но это точно не Мединский, Лавров, Шойгу или кто-то другой.
Также Подоляк ответил на вопрос, отменит ли Украина запрет на переговоры с Путиным, если последний приедет в столицу Турции.
"Я думаю, что будут внесены изменения в это решение Совета национальной безопасности и обороны. И если мы будем выходить на подписание какого-то юридически выверенного документа - я думаю, что будут внесены юридические коррективы... Здесь юридически просто будет внести решение СНБО, будут приняты необходимые юридические регламентные нормы".
Напомним, Путин предложил прямые переговоры с Украиной в Турции в четверг, 15 мая. Позже Зеленский объявил, что в этот день будет ждать его лично.
Популярное сейчас
- В Германии сделали заявление относительно передачи ракет Taurus для Украины
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- Кредит доверия не бесконечный? Известно, кто может заменить Григорчука в ЛНЗ
- Известны финалисты Лиги Европы и Лиги Конференций, успехи Свитолиной и вероятный новый тренер Шахтера. Главные новости за 8 мая
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО