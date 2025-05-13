Трамп отправит двух спецпредставителей на переговоры Украины и РФ в Стамбуле - СМИ

Президент США Дональд Трамп отправит своих спецпредставителей Стива Уиткоффа и Кита Келлога в Стамбул, где Владимир Зеленский 15 мая будет ждать главу Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщают неназванные источники Reuters.

В то же время, высокопоставленный представитель администрации президента США рассказал CNN , что участие Дональда Трампа в переговорах между Украиной и РФ во многом будет зависеть от того, примет ли в них участие Владимир Путин.

"Сейчас все очень динамично и никто ничего не знает", - сказал он.

Ранее в Кремле заявили, что имена представителей России на переговорах с Украиной в Стамбуле будут озвучены только тогда, когда сам Путин "сочтет это нужным".