Трамп отправит двух спецпредставителей на переговоры Украины и РФ в Стамбуле - СМИ
Сам Трамп тоже может приехать при одном условии
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп отправит своих спецпредставителей Стива Уиткоффа и Кита Келлога в Стамбул, где Владимир Зеленский 15 мая будет ждать главу Кремля Владимира Путина.
Об этом сообщают неназванные источники
В то же время, высокопоставленный представитель администрации президента США рассказал
"Сейчас все очень динамично и никто ничего не знает", - сказал он.
Ранее в Кремле заявили, что имена представителей России на переговорах с Украиной в Стамбуле будут озвучены только тогда, когда сам Путин "сочтет это нужным".
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