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Россияне пытаются прорвать админграницу с Днепропетровской областью, - Силы обороны

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Ситуация на стыке трех областей остается напряженной

Россияне пытаются прорвать админграницу с Днепропетровской областью, - Силы обороны

Фото - Генштаб ЗСУ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

На Южном направлении российская армия не прекращает атак: враг активно применяет артиллерию, дроны-камикадзе, авиационные удары, а также проводит штурмы, в частности на Новопавловском направлении.

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Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Волошина, ситуация на юге остается напряженной, в частности - в районе стыка Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Именно там враг сконцентрировал значительные силы - штурмовую пехоту из четырех российских полков - и проводит активные наступательные действия на относительно узком участке фронта.

На Новопавловском направлении за сутки зафиксировано 24 боевых столкновения. По оценке украинских сил обороны, ежедневные потери врага на этом участке составляют около 150 человек.

Также россияне активно используют мотоциклетную технику, которую украинские защитники эффективно уничтожают во время маневровой обороны.

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