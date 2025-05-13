Келлог: США рассматривают размещение сил Великобритании, Франции и Польши "западнее Днепра"
В то же время на восточной стороне Днепра могут быть размещены миротворческие силы с участием третьих стран
Getty Images/Global Images Ukraine
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что в рамках потенциального урегулирования полномасштабной войны России против Украины обсуждается возможность размещения сил союзников к западу от Днепра.
Об этом он сказал в эфире Fox News.
"Мы говорим и о "силах устойчивости" (resilience force)... Речь идет о британцах, французах, а также немцах, а теперь и поляках, которые разместят силы к западу от реки Днепр, что означает, что они вне зоны досягаемости (России. - Ред.)", - сказал посланник Трампа.
По его словам, в то же время на восточной стороне Днепра могут быть размещены миротворческие силы с участием третьих стран - для контроля за соблюдением возможного режима прекращения огня.
Келлог подчеркнул, что первоочередным шагом является достижение всеобъемлющего перемирия, после чего будут обсуждаться другие вопросы - от статуса временно оккупированных территорий до возвращения украинских детей и перспектив вступления Украины в НАТО.
Популярное сейчас
- Судаков на пути в Серию А: известна зарплата хавбека Шахтера в новом клубе
- В Германии сделали заявление относительно передачи ракет Taurus для Украины
- Шахтер установил ценник для клубов, которые нацелятся на Пушича
- Заработал пенальти, благодаря которому Олимпиакос победил. Известны оценки Яремчука за последний матч сезона в чемпионате
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров