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Келлог: США рассматривают размещение сил Великобритании, Франции и Польши "западнее Днепра"

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В то же время на восточной стороне Днепра могут быть размещены миротворческие силы с участием третьих стран

Келлог: США рассматривают размещение сил Великобритании, Франции и Польши "западнее Днепра"

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что в рамках потенциального урегулирования полномасштабной войны России против Украины обсуждается возможность размещения сил союзников к западу от Днепра.

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Об этом он сказал в эфире Fox News.

"Мы говорим и о "силах устойчивости" (resilience force)... Речь идет о британцах, французах, а также немцах, а теперь и поляках, которые разместят силы к западу от реки Днепр, что означает, что они вне зоны досягаемости (России. - Ред.)", - сказал посланник Трампа.

По его словам, в то же время на восточной стороне Днепра могут быть размещены миротворческие силы с участием третьих стран - для контроля за соблюдением возможного режима прекращения огня.

Келлог подчеркнул, что первоочередным шагом является достижение всеобъемлющего перемирия, после чего будут обсуждаться другие вопросы - от статуса временно оккупированных территорий до возвращения украинских детей и перспектив вступления Украины в НАТО.

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Источник:
censor.net
Опубликовал: Михаил Черныш

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