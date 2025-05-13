Орбан обвинил СБУ в попытке "очернить" Венгрию
В Венгрии своя атмосфера
Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские спецслужбы в том, что они якобы пытаются сорвать опрос среди венгров о вступлении Украины в Евросоюз.
Об этом говорится в заявлении Орбана по итогам заседания Совета обороны Венгрии 13 мая, сообщает "Европейская правда".
Орбан пожаловался на "беспрецедентную атаку спецслужб против Венгрии в последние дни".
"Украина инициировала скоординированную кампанию по очернению Венгрии, чтобы подорвать нашу инициативу по проведению опроса о членстве (Украины. – Ред.) в ЕС", – считает венгерский премьер.
Он также добавил, что Киев якобы "возобновил свои контакты в Венгрии для осуществления этой кампании и начал атаку против Сил обороны Венгрии с помощью венгерского политика".
"Таким образом, венгерская оппозиционная партия приняла активное участие в спецоперации украинской спецслужбы. Такого не было на нашей памяти", – сетует Орбан.
В то же время он пообещал, что Венгрия завершит свой опрос о евроинтеграции Украины, потому что "ни Брюссель, ни Киев не могут решать вместо венгерского народа".
Напомним, что новое обострение в украинско-венгерских отношениях началось после того, как Служба безопасности Украины заявила о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в Закарпатье.
Впоследствии Будапешт заявил, что высылает двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Украина в ответ объявила о высылке двух венгерских дипломатов.
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