Победа Жироны, Наполи снова интересуется Судаковым, демарш Родриго, травма Дибанго. Главные новости за 13 мая
Интересные новости за 13 мая, которые вы могли пропустить
Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" обыграла "Вальядолид"
Команда Виктора Цыганкова долго не могла забить в ворота главного аутсайдера, пока на поле не вышел Стуани. Кристиан забил четвертый подряд гол жиронцев и принес им победу, которая обеспечила "Жирони" место в Примере на следующий сезон. Виктор Цыганков провел хороший матч, создал несколько опасных моментов и принял участие в голевой атаке.
"Шахтер" не принял предложение "Наполи" по Судакову
"Наполи" все же намерена приобрести украинского полузащитника, но первое предложение в 35 млн евро дончане отклонили. Еще год назад итальянцы активно интересовались Георгием, но до трансфера дело тогда не дошло.
"Бавария" пытается оформить трансфер Джонатана Та
У цетрбека 30 июня истекает контракт и его можно подписать на правах свободного агента. На Та претендует также "Барселона", но у каталонцев финансовые проблемы, которые не позволяют им конкурировать с мюнхенцами. Потенциальным претендентом на Та может быть "Реал", который в следующем сезоне возглавит нынешний тренер немца Хаби Алонсо.
Бразилец пропустил ключевой матч сезона из-за желания покинуть мадридский клуб. Родриго не чувствует себя ключевым игроком команды и находится в тени Мбаппе и Беллингема. "Реал" готов продать форварда в случае наличия хороших предложений.
Дибанго не поможет "Кривбассу" в заключительных матчах сезона
Иван получил травму в матче 27-го тура против "Руха". Ожидалось, что Дибанго поможет команде в последних турах, но повреждение оказалось серьезным. Вполне возможно, что защитнику понадобится даже операция.
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