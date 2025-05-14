"Я не встречал такого нападающего нигде в Европе": Ярмоленко – о бывшем одноклубнике с Динамо

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко назвал лучших игроков, которых он встречал на пути своей карьеры.

"В "Динамо" это был Милевский просто топ. Я не встречал такого нападающего нигде в Европе. Чтобы человек так цеплялся за мяч и так тонко чувствовал футбольные моменты. Роман Еременко тоже. Встречался с ним в Эмиратах. Он был топовым. Еще Нинкович. Если говорить о защитниках, то это Хачериди. Он использовал где-то 30% своего потенциала. В современном "Динамо" однозначно Буяльский. Шапаренко и Ванат.

В "Боруссии" Ройс был топовым игроком. Когда я пришел, он имел серьезную травму, пропустил около полугода. Человек не тренировался все это время, вышел на первую тренировку, я смотрю и вижу в каком он порядке. Ему дают мяч, как он начал бить травмированной ногой по нему... Кагава, Обамеянг. Когда ты играешь с таким нападающим, как он, твоя задача забросить защитникам за спину. Обамеянг все равно будет первым. Не встречал игроков с такой скоростью".