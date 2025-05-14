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"Я не встречал такого нападающего нигде в Европе": Ярмоленко – о бывшем одноклубнике с Динамо

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Комплимент экс-форварду киевлян

"Я не встречал такого нападающего нигде в Европе": Ярмоленко – о бывшем одноклубнике с Динамо

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко назвал лучших игроков, которых он встречал на пути своей карьеры.

"В "Динамо" это был Милевский просто топ. Я не встречал такого нападающего нигде в Европе. Чтобы человек так цеплялся за мяч и так тонко чувствовал футбольные моменты. Роман Еременко тоже. Встречался с ним в Эмиратах. Он был топовым. Еще Нинкович. Если говорить о защитниках, то это Хачериди. Он использовал где-то 30% своего потенциала. В современном "Динамо" однозначно Буяльский. Шапаренко и Ванат.

В "Боруссии" Ройс был топовым игроком. Когда я пришел, он имел серьезную травму, пропустил около полугода. Человек не тренировался все это время, вышел на первую тренировку, я смотрю и вижу в каком он порядке. Ему дают мяч, как он начал бить травмированной ногой по нему... Кагава, Обамеянг. Когда ты играешь с таким нападающим, как он, твоя задача забросить защитникам за спину. Обамеянг все равно будет первым. Не встречал игроков с такой скоростью".

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"В "Вест Хэме" был Нобл. Но больше не как футболист, а по характеру. Его персону настолько уважали в клубе, и он настолько правильно вел себя по отношению ко всем - к персоналу, водителю... Ко всем подойдет, обнимет, поцелует, пошутит. Для меня это реальный капитан, каким он должен быть. Арнаутович очень сильный футболист, хоть очень своеобразный. Берет от жизни максимум. Фелипе Андерсон, которого купили вместе со мной. Быстрый, техничный. Для крайнего полузащитника он имел все качества.

В "Аль-Айне" был Лаба. Африканец. Ребров говорил мне, чтобы я подавал на него. Видел его статистику. У него каждый сезон было по 20-25 голов. Думал, что это невозможно. А потом он в одном туре забивал два, в следующем четыре. Просто делаешь черпачок, и он сметал всех", – сказал Ярмоленко в эфире ютуб-канала Дениса Бойко.

В текущем сезоне Андрей забил 10 голов во всех турнирах.

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Источник:
Денис Бойко
Опубликовал: Александр Симченко
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