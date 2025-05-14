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Генштаб обновил данные о потерях росармии в войне с Украиной

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275 единиц техники

Генштаб обновил данные о потерях росармии в войне с Украиной

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За сутки российские войска потеряли 1240 военных, 14 бронемашин, 47 артсистем и 3 средства ПВО.

Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 969370 (+1240) человек ликвидировано
  • танков - 10804 (+2)
  • боевых бронированных машин - 22501 (+14)
  • артиллерийских систем - 27827 (+47)
  • РСЗО - 1382 (+1)
  • средства ПВО - 1165 (+3)
  • самолетов - 372 (0)
  • вертолетов - 335 (0)
  • БПЛА оперативно- тактического уровня - 35860 (+82)
  • крылатые ракеты - 3197 (0)
  • корабли / катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 48382 (+126)
  • специальная техника - 3884 (0)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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