Генштаб обновил данные о потерях росармии в войне с Украиной
275 единиц техники
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За сутки российские войска потеряли 1240 военных, 14 бронемашин, 47 артсистем и 3 средства ПВО.
Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 969370 (+1240) человек ликвидировано
- танков - 10804 (+2)
- боевых бронированных машин - 22501 (+14)
- артиллерийских систем - 27827 (+47)
- РСЗО - 1382 (+1)
- средства ПВО - 1165 (+3)
- самолетов - 372 (0)
- вертолетов - 335 (0)
- БПЛА оперативно- тактического уровня - 35860 (+82)
- крылатые ракеты - 3197 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 48382 (+126)
- специальная техника - 3884 (0)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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