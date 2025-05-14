Макрон высказался о гарантиях безопасности для Украины и конфискации замороженных активов РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что помощь для ВСУ является первой гарантией безопасности для Украины.

"После подписания мирного соглашения первой гарантией безопасности является сильная украинская армия, которую мы готовим. Она потребует много оборудования, и мы (Европейский союз - прим.) продолжим инвестировать.

Поскольку Украина не будет вступать в НАТО, страны-партнеры предлагают свои силы вдали от линии фронта, в совместных операциях. Это позволит нам продемонстрировать нашу солидарность и быть надежными в том, чтобы удержать Россию от повторного нападения", - отметил он.