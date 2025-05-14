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Макрон высказался о гарантиях безопасности для Украины и конфискации замороженных активов РФ

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Макрон высказался о гарантиях безопасности для Украины и конфискации замороженных активов РФ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что помощь для ВСУ является первой гарантией безопасности для Украины.

"После подписания мирного соглашения первой гарантией безопасности является сильная украинская армия, которую мы готовим. Она потребует много оборудования, и мы (Европейский союз - прим.) продолжим инвестировать.

Поскольку Украина не будет вступать в НАТО, страны-партнеры предлагают свои силы вдали от линии фронта, в совместных операциях. Это позволит нам продемонстрировать нашу солидарность и быть надежными в том, чтобы удержать Россию от повторного нападения", - отметил он.

Также Макрон сообщил, что ЕС не может сейчас конфисковать замороженные активы России из-за отсутствия правовой базы. Французский лидер подчеркнул, что после подписания мирного соглашения их нужно будет использовать для восстановления Украины.

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Украина Франция Эммануэль Макрон ВСУ война с россией гарантии безопасности
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Источник:
tf1
Опубликовал: Александр Бураков

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