Россия ночью запустила одну ракету и 145 БПЛА. Известны результаты работы ПВО

В ночь на 14 мая российские войска атаковали Украину баллистической рекетой Искандер-М/KN-23 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 80 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, западе и в центре страны. 42 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки противника пострадали Сумщина, Харьковщина, Одесская, Донецкая и Кировоградская области.