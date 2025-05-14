Россия ночью запустила одну ракету и 145 БПЛА. Известны результаты работы ПВО
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Генштаб
В ночь на 14 мая российские войска атаковали Украину баллистической рекетой Искандер-М/KN-23 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 80 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, западе и в центре страны. 42 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
В результате атаки противника пострадали Сумщина, Харьковщина, Одесская, Донецкая и Кировоградская области.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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