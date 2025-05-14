MEGOGO присоединилось к созданию украинской аудиодорожки для каналов Eurosport
Прекрасная новость
Фото - MEGOGO
Медиасервис MEGOGO совместно с Warner Bros. Discovery объявили о создании украинской аудиодорожки для каналов Eurosport. Отныне ведущие спортивные соревнования на каналах Eurosport 1 и Eurosport 2 будут транслировать с украинскими комментариями, а украинский стал 21-м официальным языком трансляций Eurosport, которым будет заниматься команда MEGOGO.
В этом году первыми крупными ивентами, которые получат украинский комментарий, будут Джиро д'Италия (велоспорт) и Ролан Гаррос (теннис). Также планируются трансляции с украинской дорожкой для соревнований по снукеру и Олимпийских игр.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
В состав комментаторов на данный момент, как стало известно, вошли: Екатерина Зинченко, Александр Черненко, Виталий Волочай, Алексей Борисовский, Инна Волочай, Дарья Кузнецова, Евгений Перестенко, Андрей Билык, Антон Топчий и другие.
Популярное сейчас
- Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз финала Кубка Украины на 14.05.2025
- "Я не встречал такого нападающего нигде в Европе": Ярмоленко – о бывшем одноклубнике с Динамо
- Клубы, которых не хватает в профессиональном футболе Украины. Часть 2
- Россияне пытаются прорвать админграницу с Днепропетровской областью, - Силы обороны
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров