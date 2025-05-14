MEGOGO присоединилось к созданию украинской аудиодорожки для каналов Eurosport

Медиасервис MEGOGO совместно с Warner Bros. Discovery объявили о создании украинской аудиодорожки для каналов Eurosport. Отныне ведущие спортивные соревнования на каналах Eurosport 1 и Eurosport 2 будут транслировать с украинскими комментариями, а украинский стал 21-м официальным языком трансляций Eurosport, которым будет заниматься команда MEGOGO.

В этом году первыми крупными ивентами, которые получат украинский комментарий, будут Джиро д'Италия (велоспорт) и Ролан Гаррос (теннис). Также планируются трансляции с украинской дорожкой для соревнований по снукеру и Олимпийских игр.

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В состав комментаторов на данный момент, как стало известно, вошли: Екатерина Зинченко, Александр Черненко, Виталий Волочай, Алексей Борисовский, Инна Волочай, Дарья Кузнецова, Евгений Перестенко, Андрей Билык, Антон Топчий и другие.