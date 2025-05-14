  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. MEGOGO присоединилось к созданию украинской аудиодорожки для каналов Eurosport

В тренде

MEGOGO присоединилось к созданию украинской аудиодорожки для каналов Eurosport

Общие новости

Прекрасная новость

MEGOGO присоединилось к созданию украинской аудиодорожки для каналов Eurosport

Фото - MEGOGO

Новина українською

Медиасервис MEGOGO совместно с Warner Bros. Discovery объявили о создании украинской аудиодорожки для каналов Eurosport. Отныне ведущие спортивные соревнования на каналах Eurosport 1 и Eurosport 2 будут транслировать с украинскими комментариями, а украинский стал 21-м официальным языком трансляций Eurosport, которым будет заниматься команда MEGOGO.

В этом году первыми крупными ивентами, которые получат украинский комментарий, будут Джиро д'Италия (велоспорт) и Ролан Гаррос (теннис). Также планируются трансляции с украинской дорожкой для соревнований по снукеру и Олимпийских игр.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В состав комментаторов на данный момент, как стало известно, вошли: Екатерина Зинченко, Александр Черненко, Виталий Волочай, Алексей Борисовский, Инна Волочай, Дарья Кузнецова, Евгений Перестенко, Андрей Билык, Антон Топчий и другие.

Читайте такжеНа финале Кубка Украины выступит известная украинская группа
По теме
yellow-arrow
Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против России. Что попадет под ограничения?
yellow-arrow
Россия ночью запустила одну ракету и 145 БПЛА. Известны результаты работы ПВО
yellow-arrow
Макрон высказался о гарантиях безопасности для Украины и конфискации замороженных активов РФ
Megogo
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости