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Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против России. Что попадет под ограничения?

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Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против России. Что попадет под ограничения?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Европейский союз (ЕС) согласовал 17-й пакет санкций против России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

"Мы еще больше ограничиваем доступ к технологиям для поля боя. И мы занесли в список еще 189 судов "теневого флота", чтобы нацелиться на российский энергетический экспорт. Эта война должна закончиться. Мы и дальше будем оказывать сильное давление на Кремль", - написала фон дер Ляйен в соцсети X.

Окончательно санкции должны быть приняты во время заседания Совета ЕС по иностранным делам 20 мая.

Ранее спецпредставитель президента США в Украине Кит Келлог заявил, что в Конгрессе США уже подготовили законопроект о новых санкциях против России. Его поддержали более 70 сенаторов.

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Опубликовал: Александр Бураков

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