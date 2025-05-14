MEGOGO стал эксклюзивным вещателем молодежных турниров УЕФА в Украине
Украинский медиасервис расширяет сотрудничество с УЕФА
Фото - MEGOGO
Медиасервис MEGOGO получил эксклюзивные права на трансляцию в Украине финальных стадий молодежных турниров УЕФА в сезоне 2025/26, среди которых чемпионаты Европы U-17 для юношей и девушек, а также Евро U-19 среди юношей и девушек.
Известно, что все матчи этих турниров будут транслироваться на OTT-платформе MEGOGO. Избранные поединки также можно будет посмотреть на бесплатном телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.
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Напомним, что Евро U-17 среди юношей состоится в период с 19 мая по 1 июня в 2025 году в Албании. В турнире сыграет Англия, Бельгия, Италия, Германия, Португалия, Франция, Чехия и Албания (страна-хозяйка). Также в этом году состоится Евро-2025 U-19 среди юношей и Евро-2025 U-19 среди девушек. Оба турнира состоится в июне.
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