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MEGOGO стал эксклюзивным вещателем молодежных турниров УЕФА в Украине

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Украинский медиасервис расширяет сотрудничество с УЕФА

MEGOGO стал эксклюзивным вещателем молодежных турниров УЕФА в Украине

Фото - MEGOGO

Новина українською

Медиасервис MEGOGO получил эксклюзивные права на трансляцию в Украине финальных стадий молодежных турниров УЕФА в сезоне 2025/26, среди которых чемпионаты Европы U-17 для юношей и девушек, а также Евро U-19 среди юношей и девушек.

Известно, что все матчи этих турниров будут транслироваться на OTT-платформе MEGOGO. Избранные поединки также можно будет посмотреть на бесплатном телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

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Напомним, что Евро U-17 среди юношей состоится в период с 19 мая по 1 июня в 2025 году в Албании. В турнире сыграет Англия, Бельгия, Италия, Германия, Португалия, Франция, Чехия и Албания (страна-хозяйка). Также в этом году состоится Евро-2025 U-19 среди юношей и Евро-2025 U-19 среди девушек. Оба турнира состоится в июне.

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Андрей Журба
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