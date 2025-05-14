Кремль - о переговорах в Стамбуле: Все тезисы России на столе

Представитель кремлевского президента Дмитрий Песков прокомментировал участие российской делегации в переговорах с Украиной в Стамбуле. Его заявление цитируют росСМИ.

"Все тезисы России на столе", - сказал Песков.

Кроме того, в МИД Турции добавили, что формат переговоров по Украине в Стамбуле еще не определен.

"Стороны конфликта в Украине сейчас пытаются согласовать позиции, стараясь не уступать их, но намерение для переговоров есть", - сказал глава МИД Турции Хакан Фидан.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.