Кремль - о переговорах в Стамбуле: Все тезисы России на столе
А в МИД Турции заявляют, что формат переговоров по Украине в Стамбуле еще не определен
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Представитель кремлевского президента Дмитрий Песков прокомментировал участие российской делегации в переговорах с Украиной в Стамбуле. Его заявление цитируют росСМИ.
"Все тезисы России на столе", - сказал Песков.
Кроме того, в МИД Турции добавили, что формат переговоров по Украине в Стамбуле еще не определен.
"Стороны конфликта в Украине сейчас пытаются согласовать позиции, стараясь не уступать их, но намерение для переговоров есть", - сказал глава МИД Турции Хакан Фидан.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский президент Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
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