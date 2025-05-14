Доверие украинцев к Зеленскому в первой половине мая выросло до 74%, – опрос КМИС

Уровень доверия среди украинцев к президенту Владимиру Зеленскому вырос с 69% в первой половине марта до 74%. Не доверяют президенту 22%.

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Об этом говорится в опросе "Киевского международного института социологии" (КМИС) 2-12 мая.

Согласно данным КМИС, в первой половине мая 74% респондентов выразили доверие к главе государства, тогда как 22% – не доверяют. Баланс доверия-недоверия составляет +52%.

По сравнению с мартом 2025 года, уровень доверия к президенту вырос на 5 процентных пунктов (с 69% до 74%), тогда как уровень недоверия снизился с 28% до 22%. Соответственно, баланс улучшился с +41% до +52%.

Социологи отмечают, что во всех регионах Украины большинство населения выражает доверие к президенту, причем, по данным опроса, разница в показателях не является существенной.

Дословно социологи: "Во всех регионах Украины большинство населения доверяют Президенту и показатели доверия достаточно близки. На фоне других несколько отличается только Восток, где уровень доверия немного ниже. Однако даже в этом регионе 60% доверяют президенту (в других регионах – 75-77%), не доверяют – 33% (в других регионах – 20-22%)".

Опрос общественного мнения "Омнибус", проводился 2-12 мая, к которому по собственной инициативе добавил вопрос о доверии Зеленскому. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольных правительству) было опрошено 1010 респондентов. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.

Напомним, что в марте КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которым уровень доверия среди украинцев к президенту Владимиру Зеленскому вырос с 57% до 68% - на фоне обострения отношений с администрацией президента США Дональда Трампа и после спора в Овальном кабинете.