Морозюк: В медиафутболе есть игроки, у которых зарплаты выше, чем у представителей некоторых команд УПЛ

Бывший игрок "Динамо" Николай Морозюк рассказал о зарплатах в украинском медиафутболе.

– Вы упоминали о финансовой составляющей. Финансирование медиафутбола происходит в основном от рекламных интеграций или в командах есть определенные бюджеты, чтобы выплачивать те же зарплаты?

– Думаю, все индивидуально. У каждой команды свои возможности, подход и видение. Например, "Рух" работает по одной системе, достаточно эффективно – кто бы что ни говорил, но эффективно. Я сейчас в "Профане". Возможно, здесь немного другая модель – не кардинально другая, но немного другая. Она также работает и дает эффект.

Возможно, у других команд не такие возможности, у них нет такого количества спонсоров. Возможно, не имея таких возможностей, сложно пригласить качественного игрока. По-моему, в медиафутболе качество – это игроки, экс-игроки и профессионалы с определенным именем. Если брать экс-игрока, никогда не уделявшего внимания соцсетям, то единственный плюс – если он придет и горит желанием развиваться, понимает, что такое медиафутбол и зачем он идет туда. Если он идет с идеей: "Ок, я сейчас на 2-3-4 головы лучше определенного количества игроков, но они блогеры-миллионники, а я никто в этом плане. Ок, я вам буду давать футбольную составляющую, учить, подсказывать, а вы, пожалуйста, подсказывайте, научите, а я буду делать от себя максимально возможное, чтобы развиваться в соцсетях", – это тоже круто. Но есть игроки, которые, к сожалению, не понимают этого.

– Если не секрет, какая разница между зарплатами в медиафутболе и УПЛ? Слышала, что у некоторых клубов УПЛ они меньше.

– Конечно. Знаю об этом только из информации, которую мне кто-то рассказывал. Более чем уверен, что есть игроки в медиафутболе, которые получают зарплаты выше, чем представители 3-4 команд УПЛ. Если вернуться назад – конечно, это были совсем не те деньги, не те зарплаты, как когда-то были в футболе. А вот на сегодня – да. Возможно, для кого-то странно, но это показатель, что развивается медиафутбол, медиафутбол жив. Даже не то, что развивается – очень быстро развивается.

Если вернуться год назад, если бы мне сказали, что появятся уже какие-то зарплаты и так далее – я бы мог понять, если бы это были какие-то копеечные моменты, закрывающие горючее и так далее. Но нет – это уже сейчас деньги, которыми ты можешь покрыть свои… Не знаю, конечно, кто как живет, но на них можно достаточно комфортно жить месяц.

Плюс если ты не стоишь на месте и развиваешь соцсети и вообще свою медийную жизнь – вот как у меня сейчас в планах. Хочу выйти на кардинально новый уровень и развиваться в медийном плане. Не знаю как для кого – для меня это профессионально. И это тоже дает дополнительную возможность зарабатывать хорошие деньги. Медиафутбол привлекает внимание рекламодателей, заинтересованных в рекламе, и также с нее можно зарабатывать.

– Если правильно поняла, год назад речь не шла о каких-то зарплатах, они только появились сейчас? Или сначала были какие-то суммы?

– Нет, возможно, они и были, просто на другом уровне. В общем, игроки больше зарабатывали на индивидуальных рекламах. Каждая из команд сейчас подписывает договоры с беттинговыми компаниями и так далее. Они выделяют сегодня небольшие, к сожалению, суммы, но все же средства.

Знаю, что также индивидуальное сотрудничество беттинговых компаний с конкретными игроками из команд, которые подписывают или договариваются о каком-то месячном бюджете, об определенном количестве контента – и они на этом зарабатывают деньги. И так далее, и так далее.

Даже на личном примере. В начале у меня вообще не было времени, для меня все было ново. Возможно, не так сильно я был заинтересован, но не напрягаясь, можно было зарабатывать нормальную сумму денег.