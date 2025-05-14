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Морозюк: На русский перешел с переездом в Киев. Потому что украинский язык – это было "село"

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Николай Морозюк рассказал о своем переезде в Киев

Морозюк: На русский перешел с переездом в Киев. Потому что украинский язык – это было "село"

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Николай Морозюк рассказал про отношение к украинскому языку в период его карьеры.

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– Вы упоминали в одном из интервью, что в Киеве, когда вы только переехали, вас подкалывали за украинский язык. А как с этим было в Донецке? Или вы на тот момент уже полностью по-русски общались?

– Конечно, было. Говорю как есть – на русский перешел сразу с переездом в Киев.

– Смеялись из-за того, что вы на украинском общались?

– Конечно. В определенный период – да будет 2002-2003 год, когда переехал в Киев – было такое понятие. Есть до сих пор, но сейчас вымирает. Наоборот, очень рад и счастлив, что украинский язык, украинская культура набирает бешеные обороты и становится популярной. Люди начинают ее любить, понимать, учить, что такое Украина.

А в то время, когда приехал, даже были ребята из западной Украины, и мы где-то пробовали между собой общаться на украинском. Когда кто-то слышал из пацанов, мы сразу были селюками, колхозниками. То есть украинский язык – это было село. Потом я так вжился в этот русский. Хотя учился в Червонограде – в русской школе, с русским направлением. У меня было много друзей, которые говорили по-русски. Даже когда с мамой разговаривал по телефону, она мне говорила: "Сынок, ты можешь говорить со мной на русском, чтобы над тобой не шутили". Вот такое было тогда понятие.

Все, ты начинаешь жить с этим, принимать реальность, какова она. Кто-то может сейчас сказать: "Нужно было стоять на своем, бороться против всех". Я был ребенком. И, к сожалению, тогда было такое восприятие. Сейчас оно совсем другое.

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Николай Морозюк
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
14.05.2025 в 21:06
Українська мова в Києві 20 років тому була, здебільшого, або дійсно ознакою сільського походження , або навпаки - мовою жменьки інтелігенції. Знадобилась війна щоб відбулась переоцінка в різних соціальних групах і, насамперед, серед молоді. Думаю, в української чудове майбутнє в нашій країні
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Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
14.05.2025 в 21:06
Українська мова в Києві 20 років тому була, здебільшого, або дійсно ознакою сільського походження , або навпаки - мовою жменьки інтелігенції. Знадобилась війна щоб відбулась переоцінка в різних соціальних групах і, насамперед, серед молоді. Думаю, в української чудове майбутнє в нашій країні
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