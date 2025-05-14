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Автомобиль ТЦК с мобилизованными попал в ДТП в Киеве: есть травмированные

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Но информация о наручниках фейковая

Автомобиль ТЦК с мобилизованными попал в ДТП в Киеве: есть травмированные

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Киеве автомобиль городского территориального центра комплектования и социальной поддержки попал в аварию из-за того, что один из мобилизованных граждан дернул за руль во время движения. Информация о том, что мобилизованные в это время были в кандалах, является "искаженной".

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Об этом сообщает Киевский городской ТЦК и СП.

"В сети распространяется видео и информация о попадании автомобиля с сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки в дорожно-транспортное происшествие в Киеве. Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, сообщаем, что во время движения автомобиля с мобилизованными гражданами на сборный пункт города Киева один из них неожиданно дернул за руль, в результате чего и произошло ДТП", - говорится в сообщении.

В ТЦК также утверждают, что информация о том, что якобы мобилизованные были в наручниках является фейковой. Средств сдерживания и ограничения военнослужащие ТЦК и СП не используют.

В военкомате отметили, что когда произошла авария некоторые мобилизованные "в стрессовом состоянии" и действительно бросились наутек из машины, но сразу же вернулись, чтобы оказать пострадавшим необходимую помощь.

Во время ДТП военнослужащие ТЦК получили травмы различной степени тяжести, угрозы их жизни нет. Сколько именно людей пострадало в аварии - не уточняется.

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