Рыбка: У меня есть лицензия, хочу работать тренером
Есть определенные размышления
Фото: ФК Металіст
Голкипер "
– Какие цели и амбиции у тебя на будущее, кем ты видишь себя в будущем? В роли кого – тренера или менеджмент?
– Есть определенные размышления. Конечно, хочу работать тренером, потому что хочу передавать свой опыт.
Я с очень многими тренерами работал, и я считаю, что у меня есть достаточный опыт, чтобы передавать его ребятам, учить их чему-то – учить тому, чему меня учили те тренеры, с которыми я работал.
– Пока на лицензию ты не сдавал?
– У меня есть лицензия. Я получил лицензию B тренерскую и лицензию B вратарскую.
– Ты видишь себя в будущем тренером?
– Вижу пока так, а как сложится жизнь – посмотрим.
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