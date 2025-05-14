Рыбка: У меня есть лицензия, хочу работать тренером

Голкипер " Оболони " Александр Рыбка рассказал, чем планирует заниматься после завершения игровой карьеры.

– Какие цели и амбиции у тебя на будущее, кем ты видишь себя в будущем? В роли кого – тренера или менеджмент?

– Есть определенные размышления. Конечно, хочу работать тренером, потому что хочу передавать свой опыт.

Я с очень многими тренерами работал, и я считаю, что у меня есть достаточный опыт, чтобы передавать его ребятам, учить их чему-то – учить тому, чему меня учили те тренеры, с которыми я работал.

– Пока на лицензию ты не сдавал?

– У меня есть лицензия. Я получил лицензию B тренерскую и лицензию B вратарскую.

– Ты видишь себя в будущем тренером?

– Вижу пока так, а как сложится жизнь – посмотрим.