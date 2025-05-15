Потери РФ в войне превысили 970 тысяч в живой силе - Генштаб
Методичная работа
Zelenskiy Official
За минувшие сутки российская армия потеряла 1220 солдат, 45 артсистем, одну систему ПВО и вертолет. С начала полномасштабного вторжения ВСУ отминусовали более 970 тысяч солдат РФ.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 970590 (+1220) человек ликвидировано
- танков - 10812 (+8)
- боевых бронированных машин - 22514 (+13)
- артиллерийских систем - 27872 (+45)
- РСЗО - 1384 (+2)
- средства ПВО - 1166 (+1)
- самолетов - 372 (0)
- вертолетов - 336 (+1)
- БПЛА оперативно- тактического уровня - 36000 (+140)
- крылатые ракеты - 3197 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 48547 (+165)
- специальная техника - 3892 (+8)
Популярное сейчас
- Ярмоленко высказался о судействе в финале Кубка. И не только
- Горняки с трофеем. Финал Кубка. Шахтер - Динамо 1:1 (6:5 пен.). Видео голов и обзор матча
- Кубок Украины. Шахтер - Динамо 1:1 (пенальти - 6:5). Горняки спасают сезон!
- Россияне пытаются прорвать админграницу с Днепропетровской областью, - Силы обороны
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000