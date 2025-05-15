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Потери РФ в войне превысили 970 тысяч в живой силе - Генштаб

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Потери РФ в войне превысили 970 тысяч в живой силе - Генштаб

Zelenskiy Official

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

За минувшие сутки российская армия потеряла 1220 солдат, 45 артсистем, одну систему ПВО и вертолет. С начала полномасштабного вторжения ВСУ отминусовали более 970 тысяч солдат РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 970590 (+1220) человек ликвидировано
  • танков - 10812 (+8)
  • боевых бронированных машин - 22514 (+13)
  • артиллерийских систем - 27872 (+45)
  • РСЗО - 1384 (+2)
  • средства ПВО - 1166 (+1)
  • самолетов - 372 (0)
  • вертолетов - 336 (+1)
  • БПЛА оперативно- тактического уровня - 36000 (+140)
  • крылатые ракеты - 3197 (0)
  • корабли / катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 48547 (+165)
  • специальная техника - 3892 (+8)
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