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Запущено было 110 дронов. Опубликованы результаты работы ПВО за ночь

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Более половины сбито

Запущено было 110 дронов. Опубликованы результаты работы ПВО за ночь

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на 15 мая Россия запустила 110 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 62 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, западе и в центре страны. 29 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Киевщина и Ивано-Франковщина.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков

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