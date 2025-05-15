Запущено было 110 дронов. Опубликованы результаты работы ПВО за ночь
Более половины сбито
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 15 мая Россия запустила 110 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 62 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, западе и в центре страны. 29 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
В результате атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Киевщина и Ивано-Франковщина.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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