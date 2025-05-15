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Трамп отказался от поездки в Стамбул после оглашения состава российской делегации

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Трамп отказался от поездки в Стамбул после оглашения состава российской делегации

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп не приедет на переговоры между Украиной и РФ, которые должны состояться в Турции 15 мая. Об этом пишут Reuters и Sky News.

По данным источников, американский лидер решил не ехать на встречу после обнародования Кремлем состава российской делегации, среди которого нет Владимира Путина.

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Делегацию РФ возглавит помощник Путина Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления генерального штаба вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

От Украины кроме президента Владимира Зеленского в Турцию отправились руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Команду Трампа в Стамбуле будут представлять спецпредставитель Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

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