Стало известно, что станет центральной темой для Украины на переговорах в Турции
Многого ожидать не стоит
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская делегация готова обсуждать с россиянами вопрос 30-дневного прекращения огня на переговорах в Стамбуле. Об этом информирует Wall Street Journal.
По данным источника, это вообще единственная тема, которую представители Украины собираются сегодня обсуждать с противоположной стороной.
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Напомним, что впервые требование прекратить огонь на 30 дней лидеры стране "коалиции желающих" выдвинули России 10 мая.
По данным российских СМИ, начало переговоров ожидается после обеда.
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Источник:WSJ
Опубликовал: Александр Бураков
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