Стало известно, что станет центральной темой для Украины на переговорах в Турции

Украинская делегация готова обсуждать с россиянами вопрос 30-дневного прекращения огня на переговорах в Стамбуле. Об этом информирует Wall Street Journal.

По данным источника, это вообще единственная тема, которую представители Украины собираются сегодня обсуждать с противоположной стороной.



Читайте такжеЗапущено было 110 дронов. Опубликованы результаты работы ПВО за ночь

Напомним, что впервые требование прекратить огонь на 30 дней лидеры стране "коалиции желающих" выдвинули России 10 мая.

По данным российских СМИ, начало переговоров ожидается после обеда.