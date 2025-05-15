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Стало известно, что станет центральной темой для Украины на переговорах в Турции

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Многого ожидать не стоит

Стало известно, что станет центральной темой для Украины на переговорах в Турции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская делегация готова обсуждать с россиянами вопрос 30-дневного прекращения огня на переговорах в Стамбуле. Об этом информирует Wall Street Journal.

По данным источника, это вообще единственная тема, которую представители Украины собираются сегодня обсуждать с противоположной стороной.

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Напомним, что впервые требование прекратить огонь на 30 дней лидеры стране "коалиции желающих" выдвинули России 10 мая.

По данным российских СМИ, начало переговоров ожидается после обеда.

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Источник:
WSJ
Опубликовал: Александр Бураков

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