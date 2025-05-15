Зеленский прибыл в Анкару и сделал заявление о делегации РФ
"Бутафорский уровень"
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару. Он встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Были сигналы о прямых переговорах. Украинская сторона подтвердила их и сегодня именно здесь в Анкаре. Что касается нашего уровня, то делегация у нас на самом высоком уровне, Министерство иностранных дел, мой Офис, военные, представители нашей разведки для того, чтобы принимать любые решения, которые могут привести к справедливому миру.
Что касается высокого уровня встречи, мы начнем встречу с президентом Эрдоганом со всей широкой делегацией Турции. Мы на контакте с американской стороной. Думаю, что они также будут в Турции на высоком уровне.
Посмотрим, но уровень русских пока мне официально неизвестен, но из того, что мы видим, он больше похож на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать, и какие будут наши шаги после разговора с президентом Эрдоганом... Мы должны понимать, что за уровень российской делегации и какой у них мандат, способны ли они хоть что-то сами принимать. Потому что нам всем известно, кто в России принимает решения", - заявил глава государства.
Ранее Зеленский говорил, что лично будет ждать 15 мая главу Кремля Владимира Путина в Турции. Однако последний отправил в Стамбул делегацию во главе со своим помощником Владимиром Мединским.
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