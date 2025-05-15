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ВСУ улучшили тактическое положение на трех направлениях - Наев

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ВСУ улучшили тактическое положение на трех направлениях - Наев

Генштаб ЗСУ

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Силам обороны удалось улучшить тактическое положение на трех ключевых направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщил командующий тактической группы "Угледар" генерал-лейтенант Сергей Наев.

"На Новопавловском и Покровском направлениях враг не успокаивается. Несмотря на огромные потери, они продолжают штурмы, пытаясь любой ценой прорваться к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей.

В прошлом месяце противник удвоил свои усилия: 1916 штурмов, 8275 сбросов смертоносных взрывчатки с БпЛА, втрое больше FPV-дронов - 16286! 9734 артиллерийских обстрела, массированные разведывательные полеты "Орланов", "Supercam" и "Zala", ежедневные атаки тактической авиации...

Мы уменьшили наши потери на 15%, а на трех ключевых направлениях улучшили тактическое положение", - написал он в Facebook.

Наев отметил, что бойцам за месяц удалось почти вдвое увеличить потери РФ:

  • 9641 "демилитаризованный";
  • уничтожено 75 артиллерийских систем, 19 танков, 37 бронемашин, 729 единиц автотехники, квадроциклов, багги, а также 16 складов боеприпасов.

Во время последнего массированного наступления на Новопавловском направлении противник потерял 70 солдат, два танка, шесть бронемашин, два автомобиля и 14 мотоциклов.

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Источник:
Сергій Наєв
Опубликовал: Александр Бураков

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