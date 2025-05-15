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Трамп: Ничего не произойдет с Россией и Украиной, пока мы с Путиным не встретимся

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Трамп: Ничего не произойдет с Россией и Украиной, пока мы с Путиным не встретимся

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Дональд Трамп оценил состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции и заявил, что в мирных переговорах по Украине не будет сдвигов, пока он не встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Я ничем не разочарован. Почему я должен быть разочарован? Я ничего не знаю о делегации. Я даже не проверял.

Послушайте, ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся. Он бы не поехал, если бы меня там не было. И я не верю, что что-то произойдет, нравится вам это или нет, пока мы с ним не встретимся. Но мы должны решить эту проблему, потому что слишком много людей погибает", - цитирует Трампа CNN.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для встречи с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, после которой он решит дальнейшие шаги по переговорам с Россией.

Накануне Путин утвердил главой делегации РФ в Турции своего помощника Владимира Мединского.

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США Турция Владимир Путин Дональд Трамп переговоры Украины с рф война с россией
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Источник:
Kit Maher
Опубликовал: Александр Бураков

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