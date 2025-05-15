Трамп: Ничего не произойдет с Россией и Украиной, пока мы с Путиным не встретимся
Процесс может затянуться
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Президент США Дональд Трамп оценил состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции и заявил, что в мирных переговорах по Украине не будет сдвигов, пока он не встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.
"Я ничем не разочарован. Почему я должен быть разочарован? Я ничего не знаю о делегации. Я даже не проверял.
Послушайте, ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся. Он бы не поехал, если бы меня там не было. И я не верю, что что-то произойдет, нравится вам это или нет, пока мы с ним не встретимся. Но мы должны решить эту проблему, потому что слишком много людей погибает", - цитирует Трампа CNN.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для встречи с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, после которой он решит дальнейшие шаги по переговорам с Россией.
Накануне Путин утвердил главой делегации РФ в Турции своего помощника Владимира Мединского.
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